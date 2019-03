"Glee", reunion e sfida rap per il cast della serie tv

I ragazzi di " Glee " sono cresciuti, ma la voglia di sfidarsi sul palco è sempre la stessa. Il cast della popolare serie si è fronteggiato in una battaglia rap in tv senza esclusione di colpi, durante il programma "Drop the Mic". Amber Riley (Mercedes), Harry Shum Jr. (Mike) e Becca Tobin (Kitty) le hanno cantate per le rime ai colleghi Kevin McHale (Artie), Jenna Ushkowitz (Tina) e Heather Morris (Brittany), tirando fuori frecciatine al vetriolo su vita privata e carriera.

Un post condiviso da Drop The Mic On TNT (@dropthemictnt) in data: Mar 27, 2019 at 10:34 PDT

Con un pizzico di autoironia, gli ex teen-idol si sono rinfacciati l'un l'altro le carriere non proprio brillanti. Il primo a ricordarlo alla Morris è Shum, che le fa notare: "Hai detto che hai mollato Hollywood e mi pare strano, perché sono abbastanza sicuro che prima di licenziarti devi aver avuto un lavoro". Su di lei si accanisce anche la Riley: "Hai lavorato con Beyoncé, la star più famosa al mondo, ma chi ti vede stasera si chiede chi è quella ragazza?". L'attacco finale lo sferra Becca Tobin: "Hai lasciato il college per andare in tv. Ecco la lezione ragazzi, prendetevi la laurea!"



La bionda "Kitty" ne ha anche per la Ushkowitz e chiede "un momento di silenzio per la carriera tv di Jenna. Congratulazioni per essere stata almeno l'amica famosa di Katy Perry", riferendosi al suo cameo nel video di "Swish Swish".