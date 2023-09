"Dritto e Rovescio", domenica sera Paolo Del Debbio intervista il presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Domenica sera, in prima serata su Retequattro, andrà in onda un nuovo appuntamento di "Dritto e Rovescio", il talk condotto da Paolo Del Debbio che nelle prossime settimane terrà compagnia agli spettatori non solo nella consueta collocazione del giovedì sera ma anche la domenica.

Al centro della puntata, l'intervista di Del Debbio al presidente del Consiglio Giorgia Meloni.