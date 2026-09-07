"Dentro la notizia", torna il programma di approfondimento con Gianluigi Nuzzi

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Da lunedì 7 settembre alle ore 16.45 su Canale 5, torna "Dentro la notizia", il programma di approfondimento pomeridiano targato Videonews condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda dal lunedì al venerdì.
Al centro cronaca e attualità del Paese
Anche in questa stagione, attraverso i collegamenti con gli inviati, tanti documenti inediti e testimonianze esclusive, la trasmissione racconterà e approfondirà i principali fatti di cronaca e di attualità del nostro Paese.
I temi della prima puntata
Tra i casi al centro del primo appuntamento, il giallo di Pietracatella, il femminicidio di Lorena Isceri e la morte di Noemi Impellizzeri, la trentatreenne trovata senza vita nella propria abitazione nel Catanese.