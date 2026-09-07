Alle 16.45 su Canale 5

"Dentro la notizia", torna il programma di approfondimento con Gianluigi Nuzzi

Tra i casi al centro del primo appuntamento, il giallo di Pietracatella, il femminicidio di Lorena Isceri e la morte di Noemi Impellizzeri

07 Set 2026 - 10:37
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ufficio Stampa Mediaset

© Ufficio Stampa Mediaset

Da lunedì 7 settembre alle ore 16.45 su Canale 5, torna "Dentro la notizia", il programma di approfondimento pomeridiano targato Videonews condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda dal lunedì al venerdì.

Al centro cronaca e attualità del Paese

 Anche in questa stagione, attraverso i collegamenti con gli inviati, tanti documenti inediti e testimonianze esclusive, la trasmissione racconterà e approfondirà i principali fatti di cronaca e di attualità del nostro Paese.

I temi della prima puntata

 Tra i casi al centro del primo appuntamento, il giallo di Pietracatella, il femminicidio di Lorena Isceri e la morte di Noemi Impellizzeri, la trentatreenne trovata senza vita nella propria abitazione nel Catanese.

dentro la notizia