"Amici", la polemica di Alessandra Celentano su Lauren: "Non ha la forma fisica giusta"

A niente sembra essere valsa la coreografia mozzafiato portata sul palco da Lauren, che ad "Amici" si è esibita sulle note di Bill Goodson. La maestra Celentano non ha risparmiato le critiche, rivolte ai requisiti fisici necessari e che a suo dire la ballerina della squadra blu non rispettava. "Lauren non ha la forma fisica giusta." Un'affermazione raccolta negativamente dal pubblico e in parte anche dalla stessa giuria, soprattutto da Heather Parisi che si è scagliata contro la Celentano e la sua vena polemica. La stessa Maria De Filippi ha preso le distanze da queste dichiarazioni: "Così la stai mettendo in imbarazzo."



Nonostante l'aspra critica della Celentano, la giovane americana non solo ha vinto la categoria danza del programma ma ha anche ottenuto un contratto di lavoro. Come rivelato da Maria De Filippi nel corso della semifinale, a Lauren è stato proposto di entrare nel corpo di ballo del talent show di Canale 5. Proposta inaspettata ma accettata con gioia dalla ragazza, che oltre a un lavoro sembra anche aver trovato l'amore: si è infatti fidanzata con il ballerino e compagno di studi Daniele Rommelli.