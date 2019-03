"Amici 18", esordio vincente del serale: leader assoluto della prima serata

La puntata di "Amici 18" ha toccato picchi che hanno sfiorato il 30% di share e superato i 5.300.000 spettatori. Numeri record sui target più giovani: 35,4% di share tra i 15-19enni e sfiora il 40% di share sul target 15-24 anni. Boom sui social con oltre 1.800.000 interazioni totali (su Facebook, Twitter e Instagram). Su Twitter, l’hashtag ufficiale del programma #Amici18 ha dominato le classifiche dei TT Italia e Mondo.



Giancarlo Scheri, direttore Canale 5 ha commentato il risultato: "'Amici', alla sua 18esima edizione, mantiene il suo marchio di fabbrica inconfondibile: qualità di livello internazionale, disciplina, esibizioni mozzafiato, grande talento e fatica dei ragazzi in gara. È in assoluto il più bel talent show di sempre, l’accademia di talenti per eccellenza. L’originalità della sua formula non conosce tempo, risultando sempre moderna e in grado di parlare e appassionare contemporaneamente diverse generazioni. Dietro questo successo c’è Maria De Filippi, che con meticolosa attenzione e inesauribile passione, ha confezionato una puntata con un'energia e uno spettacolo come raramente se ne sono viste in televisione. Grazie a lei, a tutto il suo gruppo di lavoro, ai direttori artistici Ricky Martin e Vittorio Grigolo, al giudice Loredana Bertè, a Giuliano Peparini e ai ragazzi della scuola, ai professori, in generale a tutto il cast artistico e alla portentosa squadra produttiva".