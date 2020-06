Sono ora di grande ansia. Alex Zanardi lotta tra la vita e la morte dopo il gravissimo incidente in handbike . Tutta Italia (e non solo) ha la mente vicina a lui, ma chi lo è davvero - fisicamente, e con tutto il cuore - è soprattutto Daniela, compagna di una vita e moglie da 23 anni (il loro primo incontro risale a quando Zanardi correva in kart e in F3, dalla loro relazione è nato Niccolò).

Daniela Zanardi: "Non lo lascio solo" - Daniela era al fianco dell'amore della sua vita anche quando Alex, nel 2001, si risvegliò dopo il terribile incidente in Germania: senza gambe e con una vita diversa. "Non lo lascio solo", ha detto. Anche questa volta. Lei, con la mamma di Alex e Niccolò, ieri ha aspettato l'esito dell'intervento alla testa di Alex. E così farà fino a quando non arriveranno ulteriori notizie. Se Alex si sveglierà, come in Germania 19 anni fa, a spiegargli cosa è accaduto sarà ancora Daniela. Nel 200i, già senza gambe, Alex chiese a Daniela: "Ma posso ancora morire?". Lei lo guardò con un sorriso: "No". Lui ricambiò: "Allora saremo capaci di affrontare anche tutto questo. Insieme".

Manuel Bortuzzo: “Alex mi chiamò quando rimasi paralizzato, si riprenderà la vita con la stessa fame di prima" - Manuel Bortuzzo, il nuotatore di Treviso che nel 2019 restò paralizzato a seguito di tre colpi di pistola alla schiena, ha raccontato la sua vicinanza ad Alex Zanardi davanti a questa nuova tragedia: “Ho imparato da lui a trarre positività dai drammi. Quando accadde a me fu tra i primi a chiamarmi e mi disse, ‘sappi che io ci sono’. Ogni volta che penso a lui penso ad un uomo grande e so che riuscirà ancora una volta a farcela, si riprenderà la vita con la stessa fame di prima”.

Federica Pellegrini: "Dai Alex, adesso devi mettercela tutta" - “Forza Alex... cazzo adesso devi mettercela tutta”. Così la nuotatrice Federica Pellegrini, in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha dimostrato vicinanza ad Alex Zanardi. Tra gli sportivi è arrivato anche il messaggio del ferrarista Charles Leclerc: "Lotta come sai fare! Sei un grandissimo".