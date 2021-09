Us Open, Sinner batte al quinto set Monfills e va agli ottavi

Ansa

Jannik Sinner si qualifica per gli ottavi degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso a New York. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 16 Atp e 13esimo favorito del seeding, ha battuto per 7-6(1), 6-2, 4-6, 4-6, 6-4 il francese Gael Monfils, numero 20 del ranking e 17esima testa di serie.