Under 21, Lussemburgo-Italia 0-4: gli azzurrini volano agli Europei

L'Italia non fallisce il primo match point e conquista la qualificazione agli Europei Under 21. Gli azzurrini dilagano in Lussemburgo e vincono 4-0, blindando il primo posto nel girone: nel primo tempo, Scamacca mette al sicuro il risultato con una doppietta messa a segno tra il 15’ e il 29’. Nella ripresa, i ragazzi di Nicolato dilagano con la rete di Pinamonti, che entra e firma il tris al 56’, e con l’esterno di Marchizza (66’).