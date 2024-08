Pier Silvio Berlusconi: "Attraverso lo sport mio papà trasmetteva i valori della vita ai giovani"

Un appuntamento che continua a tramandarsi di generazione in generazione nella famiglia Berlusconi ha evidenziato l'ad di Mediaset, in compagnia del figlio Lorenzo: "Prima del Trofeo Silvio Berlusconi c'era il Trofeo Luigi Berlusconi che mio papà aveva fondato per il suo, per mio nonno. Ricordarlo oggi fa sicuramente piacere a mio padre. I valori dello sport - ha aggiunto - tramandati da mio nonno a mio padre e da mio padre a me e adesso spero ai miei figli, sono valori positivi e fondamentali. La lealtà, l'impegno e il rispetto sono valori a cui mio padre teneva molto e attraverso lo sport penso che mio padre sia riuscito a trasmetterli a molti, soprattutto ai giovani".