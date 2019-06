Totti saluta la Roma: "Mai coinvolto in un progetto tecnico"

Francesco Totti lascia la Roma. L'ex capitano giallorosso non sarà più dirigente del club. Lo ha annunciato in una conferenza stampa dalla sala d'onore del Coni: "Alle 12:41 del 17 giugno 2019 ho mandato una mail al CEO della Roma dove ho scritto un po' di parole per me immaginabili. Speravo che questo giorno non arrivasse mai", ha detto Totti aggiungendo: "Non è stata colpa mia ma il club non mi ha mai coinvolto in un progetto tecnico".