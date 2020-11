Tennis, storico Sinner: vince a Sofia il suo primo torneo Atp

Jannik Sinner si aggiudica il primo torneo Atp in carriera e, a 19 anni e 3 mesi, entra nella storia del tennis azzurro come il più giovane a riuscirci, superando il record di Claudio Pistolesi. A Sofia, il tennista altoatesino ha la meglio in 2 ore e 14' di gioco sul canadese Vasek Pospisil, battuto 6-4, 3-6, 7-6 (7-3).