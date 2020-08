Tennis, cambia data degli Internazionali d'Italia: dal 14 al 21 settembre

Gli Internazionali d'Italia di tennis, che erano stati rinviati per la pandemia, cambiano data: il tabellone principale si svolgerà dal 14 al 21 settembre, dunque con ultima giornata di lunedì, nella cornice del Foro Italico. Inizialmente si doveva giocare dal 20 al 27, data che si sarebbe scontrata con il Roland Garros. Così, invece, non ci sarà nessuna sovrapposizione visto che a Roma si giocherà subito dopo la fine degli Us Open.