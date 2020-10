Tennis, aperta indagine su presunto match truccato agli Open di Francia

Un'indagine per "truffa organizzata e corruzione attiva e passiva" è stata aperta a Parigi in relazione a un match degli Open di Francia al Roland Garros. La sfida in questione sarebbe quella del primo turno del doppio femminile che, il 30 settembre, ha opposto la coppia formata dalle romene Andreea Mitu e Patricia Maria Tig a quella composta dalla russa Yana Sizikova e dall'americana Madison Brengle.