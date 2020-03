Spagna, il Real Madrid si aggiudica il "clasico": 2 a 0 sul Barcellona

Il "clasico" finisce in gloria per il Real Madrid che al Bernabeu regola 2-0 i rivali storici del Barcellona, superandoli anche in classifica, che ora dice blancos 56 e blaugrana 55. Gara con ritmi altissimi, tante occasioni e i match winner che non ti aspetti, Vinicius e Mariano. Il brasiliano classe 2000 firma il vantaggio con un destro al 26' della ripresa, complice la deviazione di Piquè, il talento della cantera chiude i conti al 90'.