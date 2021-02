Snowboardcross, Mondiali: Michela Moioli vince l'argento

ansa

Ai Mondiali di snowboardcross a Idre Fjall, in Svezia. Michela Moioli vince la medaglia d'argento, chiudendo la prova alle spalle della britannica Charlotte Bankes. Bronzo per la ceca Eva Samkova. Per l'azzurra è la quinta medaglia iridata in carriera dopo il bronzo di Kreischberg 2015, di Sierra Nevada 2017, il bronzo nell'individuale e l'argento nella Team a Park City 2019. In mezzo la medaglia d'oro olimpica di PyeongChang 2018.