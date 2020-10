Simon Yates lascia il Giro d’Italia, è positivo al coronavirus

Ansa

Il coronavirus si abbatte anche sul Giro d'Italia. Simon Yates, capitano della Mitchelton-Scott, è infatti risultato positivo al tampone ed è stato per questo costretto ad abbandonare la corsa rosa. Il britannico aveva manifestato lievi sintomi al termine della tappa andata in scena venerdì e si era per questo immediatamente sottoposto ai controlli Covid. Prima un test rapido, quindi un RT-PCR che ha confermato la positività.