Siena, il vescovo in visita da Zanardi: "Alex è forte"

"La situazione è seria, ma ho letto una certa speranza. Il colpo è stato forte, ma anche Zanardi è forte fisicamente. Mi sono fermato per qualche momento in preghiera davanti a lui". E' quanto afferma il vescovo di Siena, Augusto Paolo Lojudice, sulla visita privata che ha fatto ad Alex Zanardi in ospedale venerdì, ma di cui si dà notizia ora. "Ho voluto fargli una breve visita, del resto anche il Papa in questi giorni ha pregato per lui", aggiunge.