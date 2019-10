Serie A, Verona-Sampdoria 2-0: Di Francesco precipita

Il Verona batte per 2-0 la Sampdoria e mette ulteriormente nei guai i blucerchiati, già ultimi in solitaria nella classifica della Serie A. Vittoria mai in discussione per i gialloblù, ora a 9 punti: punteggio sbloccato al 9' dal colpo di testa di Marash Kumbulla, il raddoppio arriva all'81' su punizione di Miguel Veloso deviata in maniera decisiva da Nicola Murru. Per i liguri è il sesto ko in sette partite, Eusebio Di Francesco nei guai.