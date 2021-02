Serie A, Spezia-Milan 2-0: Pioli rischia il sorpasso

Getty Images

Il Milan cade 2-0 a La Spezia nel quarto anticipo della 22esima giornata di Serie A e spiana la strada al possibile sorpasso dell'Inter in vetta alla classifica. Serata da dimenticare per i rossoneri, dominati per 90 minuti dai ragazzi di Italiano, che la sbloccano al 56' con Maggiore al termine di una grande azione di squadra e raddoppiano al 67' con una perla di Bastoni dal limite.