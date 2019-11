Serie A, Spal-Sampdoria 0 a 1 : gol all'ultimo minuto di Caprari

La Sampdoria vince 1-0 nel recupero in casa della Spal nel posticipo dell'undicesima giornata di Serie A. Decisivo il colpo di testa al 91' di Caprari, entrato pochi minuti prima. I liguri abbandonano l'ultimo posto in classifica e salgono a quota otto, scavalcando proprio gli emiliani, fermi a sette insieme al Brescia. Per i blucerchiati è la prima vittoria in trasferta, per la Spal la terza sconfitta nelle ultime quattro partite.