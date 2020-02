Serie A: Spal-Juventus 1-2, Ronaldo e Ramsey affossano Di Biagio

Nel terzo anticipo della 25a giornata di Serie A, la Juventus batte la Spal 2-1, torna a vincere in trasferta e allunga momentaneamente a +4 sulla Lazio. Nel giorno della sua millesima gara da professionista, Ronaldo sblocca il match al 39' e va a segno in 11 gare di fila come Batistuta e Quagliarella. Nella ripresa Ramsey raddoppia al 60' su assist delizioso di Dybala, poi Petagna accorcia su rigore (70'). Legni per CR7 e Dybala.