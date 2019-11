Serie A, Spal-Genoa 1-1: la favola di Sturaro non basta al Grifone

Si annullano a vicenda Spal e Genoa nel delicatissimo scontro salvezza del Mazza. A Ferrara finisce 1-1, con i due gol che arrivano a inizio ripresa nel giro di poco più di un minuto: al 55' Andrea Petagna trasforma un rigore assegnato per ingenuo fallo di Criscito, al 57' pareggia di testa Stefano Sturaro, alla prima partita dopo oltre sette mesi di stop per infortunio. Genoa (ora a 10 punti) e Spal (9) sempre in zona retrocessione.