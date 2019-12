Serie A, Sassuolo-Napoli 1-2: decisiva l'autorete di Obiang al 94'

Il Napoli torna a vincere in Serie A dopo otto turni d'attesa battendo in rimonta 2-1 il Sassuolo al Mapei Stadium nell'ultimo turno del 2019. Neroverdi in vantaggio al 29' con Traoré, abile a inserirsi sul secondo palo in spaccata. Nella ripresa Allan suona la carica firmando il pareggio al 57' con un destro all'incrocio dei pali, poi Elmas all'ultimo respiro e sugli sviluppi di un corner costringe Obiang all'autogol da tre punti al 94'.