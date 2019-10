Serie A, Sampdoria-Roma 0-0: Ranieri rallenta i giallorossi

Secondo pareggio consecutivo per la Roma, che in casa della Sampdoria di Ranieri (all'esordio) non va oltre lo 0-0 al termine di una gara che offre ben poche emozioni. Nel primo tempo le squadre badano soltanto a non scoprirsi e soltanto nel finale si assiste a qualche tentativo. I giallorossi chiudono in 10 uomini per l'espulsione di Kluivert, che si fa cacciare per una doppia ammonizione all'86'.