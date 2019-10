Serie A, Ronaldo riporta la Juve in vetta: 2-1 al Genoa

In due minuti, presente e futuro della Juventus cambiano radicalmente. Nel recupero, dopo una partita in ombra, doppio episodio con Ronaldo protagonista: prima un gol annullato per fuorigioco, poi rigore conquistato e trasformato all’ultimo respiro. Finisce 2-1 per i bianconeri che restano in testa (di Bonucci e Kouamè gli altri gol), al termine di una gara in cui il Genoa ha messo in difficoltà gli uomini di Sarri.