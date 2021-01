Serie A, Roma-Verona 3-1: giallorossi terzi

La Roma ha battuto 3-1 il Verona nel posticipo della 20.a giornata di Serie A confermando il terzo posto in classifica. Sono bastati nove minuti agli uomini di Fonseca, dal 20' al 29' del primo tempo, per chiudere la pratica trovando tre reti in rapida successione. Prima Mancini dagli sviluppi di corner, poi Mkhitaryan con un destro sul primo palo e infine Mayoral con un tap-in da pochi passi. Nella ripresa la rete di Colley per i gialloblù.