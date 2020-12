Serie A, Roma-Sassuolo e Parma-Benevento finiscono 0-0

Finisce 0-0 all'Olimpico la sfida tra la Roma e il Sassuolo, valida per la decima giornata di Serie A. Giallorossi in dieci dal 41' del primo tempo per l'espulsione di Pedro. Annullato dal Var una rete di Mkhitaryan per un fallo di Dzeko. Il Sassuolo è momentaneamente quarto in classifica a 19 punti, la Roma quinta a 18 punti. Anche Parma e Benevento è terminata a reti inviolate. Rinviata per maltempo la partita tra Udinese e Atalanta.