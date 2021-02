Serie A, Roma-Milan 1-2: Kessie e Rebic firmano un colpo da Champions

Ansa

Roma-Milan 1-2 nel posticipo della 24.a giornata di Serie A. Successo importante per i rossoneri di Pioli in uno scontro diretto per la zona Champions, che restano a -4 dall'Inter capolista. Milan in vantaggio al 43' con un calcio di rigore di Kessie dopo una traversa di Kjaer. Il pareggio della Roma arriva al 50' con un destro a giro di Veretout dal limite, ma otto minuti più tardi è di Rebic il diagonale vincente da tre punti.