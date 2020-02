Serie A, Roma-Lecce 4-0: in gol Under, Mkhitaryan, Dzeko e Kolarov

La Roma torna a vincere in casa in Serie A battendo 4-0 il Lecce all'Olimpico e consolidando il quinto posto in campionato. Vantaggio giallorosso con Under al 13' lucido a sfruttare un assist di Mkhitaryan che al 37' mette la propria firma sul tabellino. Nella ripresa prima Dzeko (70') sul filo del fuorigioco e poi Kolarov (80') con un'incursione da sinistra calano il poker per tre punti importanti. Per il Lecce palo di Lapadula.