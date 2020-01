Serie A, Roma-Juventus 1-2: bianconeri campioni d'inverno

La Juventus ha chiuso il girone d'andata di Serie A battendo 2-1 la Roma all'Olimpico e laureandosi campione d'inverno con 48 punti in 19 giornate. Ai bianconeri di Sarri sono bastati i primi dieci minuti per ottenere i tre punti, sbloccando il match al 3' con Demiral e raddoppiando con Ronaldo su rigore al 10'. La reazione della Roma ha portato al palo di Dzeko al 65' e il gol su rigore di Perotti al 68'. Brutto infortunio per Zaniolo.