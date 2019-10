Serie A, Roma-Cagliari 1-1: in gol Joao Pedro e Ceppitelli (aut.)

Un altro pari per la Roma dopo quello di giovedì in Europa. Il Cagliari costringe i giallorossi alla frenata nella settima giornata di Serie A: ospiti avanti a metà primo tempo grazie al rigore di Joao Pedro, pochi minuti dopo Ceppitelli firma l'autorete dell'1-1. Che sarà definitivo, perché nella ripresa i giallorossi non riescono a sfondare il muro sardo e al 90' viene annullato il gol vittoria di Kalinic.