Serie A, Pellegrini segna nel recupero: Roma-Spezia 4-3 

Pazzesca Roma. Non sarà guarita al cento per cento, ma porta a casa 3 punti importantissimi. Primo tempo equlibrato, 1-.1 con gol di Borja Mayoral e Piccoli. Poi la Roma sembra avere la gara in mano sul 3.-1 (ancora Borja Mayoral e Karsdorp) ma due pasticci difensivi regalano allo Spezia i gol di Farias e Verde. A tempo scaduto Pellegrini segna un gol emotivamente straordinario e regala la vittoria ai suoi.