Serie A, Parma-Samp 2-3: rimonta che vale la salvezza per i blucerchiati

La Sampdoria continua a vincere e lo fa anche a Parma, ribaltando una partita incredibile e in cui i ducali erano in vantaggio di due reti all'intervallo. Poi la rimonta che vale una salvezza ormai in cassaforte. Dopo la rete di Gervinho al 18' e l'autogol di Bereszynski al 40', infatti, Chabot riapre tutto al 48'. Poi ci pensano Quagliarella (69') e Bonazzoli (78') a firmare il 3-2 conclusivo, regalando altri tre punti a Claudio Ranieri.