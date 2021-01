Serie A, Parma-Sampdoria 0-2: sorride Ranieri, D'Aversa non riesce a ripartire

Getty Images

La Sampdoria batte il Parma per 2-0 nel posticipo della 19esima giornata di Serie A e consolida il decimo posto in classifica. I blucerchiati passano in vantaggio al 25' con Yoshida e raddoppiano a 34' con Keita Balde, mentre i padroni di casa devono fare i conti con i legni colpiti da Gervinho e da Kucka. Nella ripresa gli uomini di Ranieri reggono bene ai timidi tentativi di reazione degli emiliani, lasciando gli avversari fermi al penultimo posto.