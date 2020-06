Serie A, Napoli-Spal finisce 3-1: Mertens e Callejon super

Tutto facile per il Napoli contro la Spal nel match valido per la 28esima giornata di Serie A. Un 3-1 netto per la squadra di Gattuso grazie alle giocate dei tre tenori Mertens, Insigne e Callejon. Il belga trova il gol dopo appena tre minuti, poi è lo spagnolo ha trovare il nuovo vantaggio (37') dopo il momentaneo pari di Petagna (29'). Nella ripresa, a ritmi bassi, i partenopei amministrano e chiudono i conti con Younes (78').