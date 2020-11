Serie A, Napoli-Sassuolo 0-2: colpo degli emiliani al San Paolo

Getty Images

ll Sassuolo batte 2-0 il Napoli e consolida il secondo posto in classifica alle spalle del Milan. I neroverdi, in piena emergenza, espugnano il San Paolo grazie al rigore trasformato da Locatelli e al gol di Lopez in un convulso finale. Gli uomini di Gattuso dominano per larghi tratti del match, ma peccano di precisione sotto porta e sono costretti a una brusca frenata dopo due vittorie consecutive.