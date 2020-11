Serie A, Napoli-Milan 1-3: rossoneri in vetta da soli

Nel posticipo dell'8a giornata di Serie A, il Milan batte 3-1 il Napoli e rimane da solo in vetta alla classifica. Al San Paolo, il protagonista è Zlatan Ibrahimovic: lo svedese sblocca il match al 20' di testa, poi raddoppia di ginocchio al 54'. Gli azzurri tornano in partita con Mertens (63'), ma Bakayoko si fa espellere 2' dopo e spegne i sogni di rimonta. Al 78' Ibra esce per un problema al flessore della coscia sinistra. Tris di Hauge al 95'.