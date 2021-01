Serie A: Milan-Torino 2-0, i rossoneri allungano grazie a Leao e Kessie

Il Milan ha battuto 2-0 il Torino nell'anticipo della 17.a giornata di Serie A, allungando in vetta alla classifica. Partita decisa tutta nel primo tempo con i rossoneri in vantaggio al 25' con il destro vincente di Rafael Leao, messo davanti al portiere da Diaz. Lo stesso spagnolo al 36' si è procurato il calcio di rigore che Kessie ha trasformato per il raddoppio. Per i granata solo una traversa di Rodriguez. Nel finale in campo Ibrahimovic.