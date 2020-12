Serie A, Lazio-Verona 1-2: Juric scavalca Inzaghi in classifica

Ansa

L'Hellas Verona batte 2-1 la Lazio nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A e scavalca i biancocelesti in classifica. Gli uomini di Juric passano in vantaggio a fine primo tempo grazie a un'autorete di Lazzari su conclusione di Dimarco (45'), ma vengono raggiunti a inizio ripresa da una zampata di Caicedo (56'). Una leggerezza di Radu al 67' spalanca a Tameze la porta per il 2-1 che decide l'incontro.