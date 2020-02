Serie A, Lazio-Spal finisce 5-1: Immobile-Caicedo show

La Lazio batte 5-1 la Spal nella 22esima giornata di Serie A e torna a farsi sotto alla Juventus in classifica, a tre giorni dal recupero contro l'Hellas Verona. All'Olimpico va in scena una partita a senso unico, con le doppiette di Immobile e Caicedo che la chiudono già nei primi 45'. Nella ripresa c'è spazio per il primo gol in A del baby Adekanye e per il gol della bandiera di Missiroli. Lazio a - 5 dai bianconeri con una partita in meno.