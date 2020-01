Serie A, Lazio-Sampdoria 5-1: tripletta di Immobile

Continua il momento magico della Lazio che all'Olimpico travolge 5-1 la Sampdoria e incassa l'11esimo successo consecutivo, continuando a tallonare Inter e Juve. Ai biancocelesti bastano 20' per archiviare la pratica. Caicedo apre la marcature al 7', poi sale in cattedra Immobile, che segna la gara con una tripletta (17', 20', 65'). In mezzo anche una rete di Bastos al 54'. Per la Samp a segno Linetty (70'). Al 74' espulso Chabot.