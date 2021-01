Serie A: Lazio-Roma 3-0, festa Inzaghi con Immobile e Luis Alberto

Nell'anticipo della 18a giornata di Serie A, la Lazio travolge 3-0 la Roma e si riporta in piena corsa Champions League. Il derby di campionato numero 153 non ha praticamente storia. La serata nera di Ibanez comincia con una scivolata su un rinvio, con la palla che sbatte contro Lazzari e arriva a Immobile che non sbaglia (14'). Il brasiliano perde poi il duello con Lazzari che serve Luis Alberto per il 2-0 (23'). Lo spagnolo fa doppietta al 67'.