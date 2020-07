Serie A, Lazio-Milan 0-3: Calhanoglu-Ibra-Rebic frenano i sogni scudetto dei biancocelesti

Il Milan vince 3-0 in casa della Lazio e spegne i sogni scudetto dei biancocelesti. All'Olimpico, i rossoneri di Pioli dominano la sfida contro la squadra di Inzaghi seconda in classifica riuscendo a sbloccare il match con un destro di Calhanoglu dal limite al 23'. Prima dell'intervallo Ibrahimovic trova il raddoppio su rigore, mentre nella ripresa Rebic cala il tris in contropiede. La Lazio ora è a -7 dalla Juventus capolista.