Serie A: Lazio-Inter 1-1, espulsi Immobile e Sensi

Finisce 1-1 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Inter, valida per la terza giornata di Serie A. Nerazzurri in vantaggio grazie a un destro di Lautaro Martinez nel primo tempo, ma raggiunti nella ripresa dal colpo di testa di Milinkovic-Savic. In un finale molto teso le squadre chiudono in dieci per le espulsioni di Immobile prima e Sensi poi, entrambi per delle "manate" di reazione. Primo passo falso per Conte, che non tiene il passo dell'Atalanta.