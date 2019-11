Serie A, l'Atalanta passa 3-0 a Brescia

L'Atalanta ha battuto per 3-0 il Brescia in trasferta nell'atteso derby lombardo, anticipo della 14esima giornata di Serie A. Un gol per tempo per Pasalic: il croato sblocca il risultato al 26' su assist di Castagne e poi raddoppia al 61' di tacco. Lo sloveno firma il tris nel recupero. Sfortunato il Brescia, che ha colpito più volte i pali della porta di Gollini.