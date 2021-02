Serie A, la Roma strapazza l'Udinese 3-0 e ora è terza in classifica

Getty Images

Colpo Champions per la Roma. Nella 22.ma giornata di Serie A i giallorossi battono l'Udinese 3-0 e si piazzano al terzo posto in classifica davanti a Napoli e Juve. All'Olimpico gara subito in discesa per gli uomini di Fonseca con Veretout grande protagonista. Il francese prima sblocca la gara di testa al 5', poi raddoppia dal dischetto al 25'. Nella ripresa, i friulani provano a reagire ma la Roma arrotonda con Pedro nel recupero (93').