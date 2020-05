Serie A, la Lega propone il 13 giugno per la ripresa del campionato

L'assemblea di Lega ha proposto il 13 giugno come data per la ripartenza del campionato di Serie A, con l'obiettivo di chiudere la stagione entro il 2 agosto e poi pensare alle coppe europee. Il calendario prevederebbe di giocare ogni tre giorni, con pause solo per le semifinali di ritorno e della finale di Coppa Italia, che potrebbero disputarsi rispettivamente l'1 e il 22 luglio. Dal ministro Spadafora è arrivato l'ok agli allenamenti di squadra dal 18 maggio.