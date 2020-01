Serie A, la Juventus travolge il Cagliari: 4-0

Un tempo col fiatone, un tempo al galoppo sfrenato. La Juventus travolge il Cagliari per 4-0 e inizia nel modo migliore il nuovo anno lasciandosi alle spalle l'amarezza per la sconfitta in Supercoppa. Tripletta di Cristiano Ronaldo, un lampo di Higuain nei suoi venti minuti perfetti, nessun errore commesso (era proprio quella la preoccupazione di Sarri), una vittoria che vale molto più dei normalissimi tre punti.