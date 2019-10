Serie A, la Juventus rallenta: a Lecce è 1-1

Si ferma la striscia di vittorie della Juventus: a Lecce i bianconeri dominano il primo tempo ma non fanno i conti con Gabriel in giornata di grazia. Nella ripresa i bianconeri sbloccano il risultato con un rigore di Dybala (assente Cr7). Sei minuti più tardi Valeri punisce un mani in area di De Ligt con un altro penalty: Mancosu trasforma, La Juve si ributta in avanti, colpisce un palo con Bernardeschi ma non trova il raddoppio. I bianconeri rischiano di perdere la vetta della classifica.