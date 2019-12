Serie A, Juventus-Udinese 3-1: il tridente delle star funziona

La Juventus batte 3-1 l'Udinese nella 16esima giornata di Serie A e torna, almeno momentaneamente, in vetta alla classifica. Sarri mette in campo Dybala alle spalle di Higuain e Ronaldo e il risultato è ampiamente positivo: doppietta di Cristiano Ronaldo, gol di Bonucci, poi Pussetto nel recupero. Cancellata la sconfitta contro la Lazio, con indicazioni ottime per il futuro.